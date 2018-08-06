Борису Герману, подозреваемому в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, продлили срок содержания под стражей.
Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь Шевченковского суда Киева Ольга Пивень.
Арест подозреваемому продлили до 23 сентября.
Когда именно состоялось заседание, в суде не уточнили.
Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.
30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано.
Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.
Разведка отрицает сотрудничество с Германом.
Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга – Вячеслава Пивоварника.
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