также в разделеОбщество
В МИД не знают, есть ли у Костенко российский паспорт 7
У освобожденного в РФ украинца Костенко сломана рука 28
Дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ 10
МИД: По всему миру задержаны, арестованы или осуждены более 10 тысяч украинцев 17
Суд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк 20
В Запорожье 17-летняя девушка врезалась в авто полиции и наехала на двух пешеходов 29
Защита заявляет, что у подозреваемого в нападении на Гандзюк есть алиби 25
Освобожденный из российской тюрьмы крымчанин вернулся в Украину 40
Названо имя подозреваемого в нападении на Гандзюк 71
Коболев пожаловался на постоянные угрозы в свой адрес 49
Столовая ВР закупила муку вдвое дороже, чем продают в Украине 139
Правила жизни от Халковского: «Украл контейнеры с Одесской таможни – вызывай попа» 239
Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной пожароопасности 16
Налетчиков на харьковскую ювелирку задержали в Одесской области 29
Украина чтит память жертв «Большого террора» 53
Адвокат опубликовал свежее фото Януковича 1839
На Кировоградщине полиция пришла на «сходку авторитетов»: 30 задержанных 154
Филарет назвал возможные сроки предоставления томоса 106

Борису Герману, подозреваемому в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, продлили срок содержания под стражей.

Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь Шевченковского суда Киева Ольга Пивень.

Арест подозреваемому продлили до 23 сентября.

Когда именно состоялось заседание, в суде не уточнили.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга –  Вячеслава Пивоварника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги