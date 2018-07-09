Служба безопасности Украины изъяла у бизнесмена Бориса Германа, подозреваемого в организации несостоявшегося убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, 2 противотанковых ракетных комплекса «Фагот» и устройство для фиксации контура минных полей.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 31 мая правоохранители провели обыск в складских помещениях, которые арендует ООО «СІ ФРУТ», одним из основателей которого является Герман.

В помещениях были найдены прибор для фиксации контура минных полей, пустой футляр к перископу, тренога, 2 подсветки в чехлах, а также составные части 2 пусковых установок ПТРК «Фагот».

По данным СБУ, указанные помещения периодически используются подозреваемым для хранения оружия и средств поражения.

Суд арестовал изъятые предметы.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга – Вячеслава Пивоварника.