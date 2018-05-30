Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания подозреваемого в организации «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.

Кроме того, обнародован фрагмент записи разговора между организатором покушения и его исполнителем в момент передачи последнему денег.

В пресс-центре СБУ сообщили, что следователями спецслужбы подготовлено подозрение организатору преступления в пособничестве по заказу российских спецслужб к совершению террористического акта, применению оружия, совершению взрыва и иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения, что могло привести к гибели человека, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

Спустя несколько часов после этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Бабченко.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США.

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.

Президент Петр Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную государственную охрану.