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Народный депутат Надежда Савченко решила прервать голодовку для повторного прохождения допроса на полиграфе. Об этом сообщила пресс-служба депутата на странице в Facebook.

«В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе «правды», Надеждой Савченко принято решение прервать голодание для прохождения повторной экспертизы», – говорится в сообщении.

«Сейчас стороной защиты готовится соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования полиграф, кстати, в государственной экспертном учреждении Украины. Надеюсь, следствие учтет указанное ходатайство для установления действительных намерений Н. Савченко, кто же будет против установления объективных обстоятельств дела, если данная обязанность лежит на органе досудебного расследования. Лично меня, как защитника Н. Савченко устроит любая позиция органа досудебного расследования в вопросе полиграфа», - отметил ее защитник Константин Глоба.

В пресс-службе также сообщили, что голодовка Савченко продлилась 69 суток.

Как  сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

17 апреля Савченко завершила процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.

15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения Савченко в виде содержания под стражей без залога на два месяца, до 13 июля.
ForUm

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