также в разделеОбщество
Геращенко: Сегодня будет очень тяжелое заседание в Минске
У Бабченко было шестеро приемных детей 9
ГПУ привела доказательства обстрела Железного со стороны «ДНР» 26
Стартовало голосование за состав Совета общественного контроля при НАБУ 16
Бабченко не просил полицию об охране 15
Обнародован фоторобот вероятного убийцы Бабченко 60
29 мая. Картина дня 36
Прокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении 18 сотрудникам ФСБ 47
Представитель ЕБРР поймал украинских журналистов на распространении фейка о Данилюке 109
Суд вынес приговор танкистам «ДНР» 85
Украинцы увидят самое длительное лунное затмение XXI века 94
Матиос хочет создать в Украине военные суды 33
44 миротворца МВД участвуют в операциях ООН 19
СБУ расследует трансляцию сайтом «военного парада» в Донецке 314
Украина договорилась с Францией о поставке 55 вертолетов для МВД 52
Военная прокуратура привлекла к уголовной ответственности 32 россиян 38
Суд по Крысину перенесли: он отказался выходить из камеры 50
В Белой Церкви в общежитии распылили перцовый газ, пострадали 4 студентов 28

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом сообщается на сайте следкома.

«Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в украинской столице. В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан», - говорится в сообщении.

За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. «Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», - заявили в Москве.

Как сообщал ForUmжурналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве выстрелом в спину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги