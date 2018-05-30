В международной негосударственной организации «Репортеры без границ» возмущены спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter, сообщает «Украинская правда».

«RSF (фр. Reporters sans frontières - Репортеры без границ. – Ред.) выражает свое глубокое возмущение в связи с выявлением манипуляции Службы безопасности Украины в их информационной войне. Это всегда очень опасно для стран играть с фактами и также с участием журналистов», - говорится в заявлении.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

Спустя несколько часов после этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Бабченко.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США.

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.

Президент Петр Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную государственную охрану.