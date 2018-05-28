Украинского военного, пропавшего 27 мая после боевого столкновения с боевиками на мариупольском направлении, до сих пор ищут. Об этом 112 Украина рассказал представитель пресс-центра операции Объединенных сил Виктор Шубец. Он опроверг свою же информацию, что якобы боец сам вернулся в воинскую часть.

«По состоянию на 8:00 была информация, что пропавший военнослужащий найден и его жизни ничего не угрожает. К сожалению, через час информация появилась другая. К сожалению, мы его пока не нашли, и его судьба нам не известна», – отметил он.

Напомним, вечером 27 мая в бригаде сообщили об исчезновении во время боя под Мариуполем своего военнослужащего. Утром 28 мая Шубец сообщил, что морской пехотинец во время боя потерял связь с подразделением, а вскоре сам вернулся в бригаду.