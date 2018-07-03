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В госпитале в результате тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевых задач в зоне ООС, умер морской пехотинец Эдуард Федоров. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

«В госпитале, в результате тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины, ушел из жизни морской пехотинец матрос Федоров Эдуард Юрьевич. Военно-морские силы Украины, родные и близкие погибшего понесли невосполнимую утрату», – говорится в сообщении.

«Командование, весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Вечная память герою», – подчеркнули в пресс-службе.
ForUm

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