Военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения 27 мая на мариупольском направлении, вернулся в свое подразделение, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения 27 мая на мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение», – говорится в сообщении.

Напомним, 27 мая во время короткого боестолкновения на мариупольском направлении пропал военнослужащий 36-й бригады морской пехоты.