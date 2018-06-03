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Военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения 27 мая на мариупольском направлении, вернулся в свое подразделение, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения 27 мая на мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение», – говорится в сообщении.

Напомним, 27 мая во время короткого боестолкновения на мариупольском направлении пропал военнослужащий 36-й бригады морской пехоты. 
ForUm

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