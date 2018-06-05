В понедельник, 4 июня, в Николаеве на железнодорожном вокзале двое пьяных морпехов избили дежурного волонтерского поста, сообщает пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты.



«Вчера в Николаеве на одном из волонтерских постов на железнодорожном вокзале двое военнослужащих во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили схватку с дежурным волонтерского поста, в ходе которого пострадал гражданское лицо», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту данного правонарушения, назначенное служебное расследование. Информация о нарушителях предоставлена в ВСП Николаева и Национальной полиции.

«Командование бригады принимает и будет принимать все исчерпывающие меры с целью недопущения правонарушения другими военнослужащими. Таким «воинам» не место в Вооруженных силах. Правонарушители понесут весь груз ответственности, в соответствии с действующим законодательством. В рамках дисциплинарного воздействия командиром части на правонарушителей наложено взыскание «освобождение от воинской службы по служебному несоответствию», которое реализуется в ближайшее время. К сожалению, подобные случаи позорят и очерняют достижения остальных морпехов, которые с честью выполняют задачи по освобождению оккупированных территорий в составе ООС», – подчеркнули в бригаде.