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В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей погиб морской пехотинец старший матрос Федор Балахчи. Об этом сообщает командование Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

«Командование, весь личный состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою!» - говорится в сообщении.
ForUm

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