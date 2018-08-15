В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей погиб морской пехотинец старший матрос Федор Балахчи. Об этом сообщает командование Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

«Командование, весь личный состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою!» - говорится в сообщении.