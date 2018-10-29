28 октября в Очакове задержаны трое военнослужащих ВМС ВС Украины по подозрению в краже бытовой техники, сообщает пресс-центр командования Военно-Морских сил ВСУ.
Нарушителей доставили в Очаковское отделение полиции.
«Командирами соответствующих воинских частей Военно-Морских Сил ВС Украины назначено служебные расследования, по результатам которых военнослужащие понесут наказание согласно действующему законодательству», - говорится в сообщении.
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