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28 октября в Очакове задержаны трое военнослужащих ВМС ВС Украины по подозрению в краже бытовой техники, сообщает пресс-центр командования Военно-Морских сил ВСУ.

Нарушителей доставили в Очаковское отделение полиции.

«Командирами соответствующих воинских частей Военно-Морских Сил ВС Украины назначено служебные расследования, по результатам которых военнослужащие понесут наказание согласно действующему законодательству», - говорится в сообщении.
ForUm

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