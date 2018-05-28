Футбольные фанаты создали электронную петицию с требованием к УЕФА и ФИФА наказать капитана «Реала» Серхио Рамоса, которого обвиняют в умышленном нанесении травмы нападающему «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху во время матча финала Лиги чемпионов.

Соответствующая петиция размещена на портале Change.org, сообщает Громадське.

«Серхио Рамос является ужасным примером для будущих футболистов. Вместо того чтобы честно выигрывать матчи, он использует трюки, которые противоречат духу честной игры. УЕФА и ФИФА должны принять меры против Рамоса и аналогичных игроков, использовав видеоповторы матчей , - говорится в тексте петиции.

По состоянию на вечер 27 мая ее уже подписали 202 тысяч человек из 300 тысяч необходимых.

Салах получил травму плеча в первом тайме финала Лиги чемпионов. На фото и видео с матча видно, как он и Рамос боролись за мяч, а при попытке Салаха сделать удар, Рамос якобы удерживал его за руку.

Фанаты «Ливерпуля» стали обвинять игрока «Реала» в нечестной игре, однако сам Рамос на поле занял Салаха, а уже после матча пожелал в Twitter выздоровления Салах.

Болельщики «Ливерпуля» опасаются, что из-за травмы Салах не сможет принять участие в Чемпионате мира по футболу, который начнется уже 14 июня в России. Однако футбольная ассоциация Египта впоследствии сообщила, что Салах имеет растяжение плечевых связок, что дает надежду на то, что футболист сможет играть в ЧС.

Напомним, мадридский «Реал» со счетом 3:1 обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и третий год подряд стал победителем главного клубного турнира Европы.