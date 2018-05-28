также в разделеСпорт
ФФУ отрицает продажу билетов на финал ЛЧ через спекулянтов 22
Порошенко поздравил «Реал» с победой в финале ЛЧ 41
«Реал Мадрид» третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов 299
Сегодня – финал Лиги чемпионов УЕФА 149
Задержанные за избиение британских болельщиков оказались студентами 109
«К сожалению, есть идиоты»: У Авакова прокомментировали нападение на фанатов «Ливерпуля» 244
Нападение на фанатов «Ливерпуля» квалифицировали как групповое хулиганство 70
В центре Киева избили болельщиков «Ливерпуля» 257
Тысяче фанатов «Ливерпуля» отменили авиарейсы в Киев 120
«Лион» выиграл финал женской Лиги чемпионов 64
Ломаченко отказался от чемпионского пояса 119
Президент ФФУ прокомментировал скандал с «договорняками» 51
Полиция зафиксировала 50 договорных футбольных матчей 165
5 групп и 35 клубов: Установлена причастность 320 человек к футбольной коррупции 82
По подозрению в организации договорных футбольных матчей задержали 50 человек 79
Свитолина снова выиграла престижный турнир в Риме 64
Матч между «Динамо» и «Шахтером» закончился потасовкой 289
«Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 2:1 35

Футбольные фанаты создали электронную петицию с требованием к УЕФА и ФИФА наказать капитана «Реала» Серхио Рамоса, которого обвиняют в умышленном нанесении травмы нападающему «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху во время матча финала Лиги чемпионов.

Соответствующая петиция размещена на портале Change.org, сообщает Громадське.

«Серхио Рамос является ужасным примером для будущих футболистов. Вместо того чтобы честно выигрывать матчи, он использует трюки, которые противоречат духу честной игры. УЕФА и ФИФА должны принять меры против Рамоса и аналогичных игроков, использовав видеоповторы матчей , - говорится в тексте петиции.

По состоянию на вечер 27 мая ее уже подписали 202 тысяч человек из 300 тысяч необходимых.

Салах получил травму плеча в первом тайме финала Лиги чемпионов. На фото и видео с матча видно, как он и Рамос боролись за мяч, а при попытке Салаха сделать удар, Рамос якобы удерживал его за руку.

Фанаты «Ливерпуля» стали обвинять игрока «Реала» в нечестной игре, однако сам Рамос на поле занял Салаха, а уже после матча пожелал в Twitter выздоровления Салах.

Болельщики «Ливерпуля» опасаются, что из-за травмы Салах не сможет принять участие в Чемпионате мира по футболу, который начнется уже 14 июня в России. Однако футбольная ассоциация Египта впоследствии сообщила, что Салах имеет растяжение плечевых связок, что дает надежду на то, что футболист сможет играть в ЧС.

Напомним, мадридский «Реал» со счетом 3:1 обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и третий год подряд стал победителем главного клубного турнира Европы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги