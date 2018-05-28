Спасатели ликвидировали пожар в недействующем кинотеатре «Экран» в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о пожаре на проспекте Победы, 117 поступило в 08:49.

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание возникло в одноэтажном недействующем здании, размером 15х13 м, пристроенном к недействующему зданию кинотеатра «Экран» с последующим распространением на кровлю кинотеатра.

В 10:24 пожар на общей площади 60 кв. м пожарные локализовали, а в 11:14 - ликвидировали.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.