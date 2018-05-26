На улице Грушевского неизвестные сделали надписи на восстановленных граффити времен Майдана, известных как «Иконы революции». Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Следственно-оперативная группа Печерского управления полиции документирует правонарушение и опрашивает возможных свидетелей и очевидцев.
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение.
Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Печерского управления полиции, решается вопрос о квалификации правонарушения.
Как сообщал ForUm, в начале сентября прошлого года в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люксовой мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства. На рисунках были изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образах активистов Майдана.
Украинский институт национальной памяти назвал это преступлением.
3 сентября активисты разгромили витрину магазина «Эмпориум».
Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
14 октября общественная организация «Новий вогонь» заявила о восстановлении портретов, однако автор граффити художник с ником Sociopath назвал это вандализмом.
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