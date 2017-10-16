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Вандальная акция организации «Новий вогонь» окончательно уничтожила возможность любых реставрационных работ по восстановлению оригинальных майдановских символов на улице Грушевского в Киеве, заявил автор граффити художник с ником  Sociopath.

«Вчерашняя новость самая печальная в истории с «иконами Революции». Даже после доценков и рабиновичей оставалась возможность реставрации аутентичных символов революции, и теперь их действия выглядят менее глумливыми чем те, которые заставили фасад Грушевского сегодня выглядеть таким оскверненным», - написал он в Facebook.

По словам художника, акция продемонстрирована желанием самопиара членов организации.

«Нанесенные пятна не имеют ничего общего с настоящими революционными символами. Надеюсь, на этот раз самовольные действия Дмитрия Ризниченко и компании на роль восстановителей исторической памяти не останутся без внимания правоохранительных органов, а их творческие недопотугы будут осуждены общественностью, которая не позволяет манипулировать собой», - отметил он.

«Опираясь на мой отказ участвовать в его дешевой попытке пиара, Ризниченко заявил, что я «самоустранился». Но, похоже, это упомянутый персонаж самовыдвинулся, и мне очень жаль, что все украинские СМИ тиражируют ложь и вводят в заблуждение самих себя и всю Украину», - добавил автор граффити.

Он подчеркнул, что действует в рамках правового поля и даже в 2014-м  согласовал создание всех работ на Майдане со штабом революции.

«Следственные действия по факту уничтожения «Икон Революции» продолжаются, финиширует сложный процесс законных разрешений. Поэтому я прошу Вас не вестись на подобные провокации и обращаюсь ко всем трезвомыслящим украинцам, патриотическим организациям, генпрокурору Юрию Луценко, министру МВД Арсену Авакову дать моральную и правовую оценку подобным действиям и окончательно прекратить спекуляции вокруг этой темы», - резюмировал Sociopath.

Напомним, 14 октября, в День защитника, общественная организация «Новий вогонь» заявила о восстановлении портретов трех украинских писателей, нарисованных зимой 2014 года во время Революции Достоинства.  

Согласно сообщению организации, автор уничтоженных граффити художник Sociopath отказался сотрудничать, и в организации решили восстановить рисунки своими силами.

Знаменитые патриотические граффити с фасада магазина люксовой мебели «Эмпориум» на улице Грушевского стерли в начале сентября.  
ForUm

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