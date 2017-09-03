В Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люкс-мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства. Об этом на своей странице в Facebok сообщила журналист Татьяна Высоцкая.

«Толстосумы-владельцы магазина «Эмпориум» в начале улицы Грушевского тихонько уничтожили революционные патриотические граффити, которые продержались на стенах дома почти 3,5 года», – отметила она.

«Уже не боятся. Уже думают, что можно. Но ошибаются. Хотя современная власть уже предала все идеалы Майдана, остались люди, для которых эти идеалы до сих пор являются ценным», – подчеркнула Высоцкая.

Она также призвала обновить граффити как памятник Революции Достоинства.