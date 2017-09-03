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Украинский институт национальной памяти готовит обращения в полицию и в Генеральную прокуратуру по факту уничтожения граффити на улице Грушевского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Украинский институт национальной памяти готовит обращения в полицию и в Генеральную прокуратуру по факту вандализма. Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869», – отметил он.

По словам Вятровича, их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст. 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части.

Он подчеркнул, что данное правонарушение карается штрафом до 2350 грн или ограничением или лишением свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности или деятельность.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люкс-мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства. 
ForUm

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