также в разделеСтолица
На 5 станциях киевского метро ищут взрывчатку 24
Лига чемпионов в Киеве: утром возникли две конфликтные ситуации 73
Полиция задержала подозреваемых в поджоге киосков в Киеве 25
В Киевской Патриархии распылили газовый баллончик, есть пострадавшие 26
В Киеве снова осквернили «Иконы революции» 37
В Киеве открыли обновленную «Владимирскую горку» 37
В УЕФА говорят, что не могут убрать логотип «Газпрома» с киевских стадионов 100
Кличко считает избиение фанов «Ливерпуля» провокацией 66
Пограничники встретили футболистов «Реал Мадрида» и «Ливерпуля» 137
Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках 316
На Крещатике открылся «Фестиваль чемпионов» 54
В районе Киева объявили карантин из-за бешенства у собаки 77
Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго» 65
В центре Киева обновили цветочные часы 52
Депутат Киевсовета «забыл» указать в декларации авто за 1,5 миллиона 34
Кличко: Проблему долгов «Киевэнерго» нужно решать на национальном уровне 67
«Нафтогаз» обвинил власти Киева в давлении 83
В центре Киеве автомобиль въехал в строительный котлован 66

В центре и Киева и во всем наземном общественном транспорте города заработал бесплатный Wi-Fi.

Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

По его словам, что к бесплатному Wi-Fi подключили:

- Центральную часть города и основные туристические маршруты: парк имени Тараса Шевченко; Михайловскую, Софийскую, Контрактовую и Почтовую площади, «НСК «Олимпийский» и район фуникулера;

- Весь наземный городской пассажирский транспорт, а именно 1211 единиц: троллейбусы, трамваи, автобусы.

«Киевпастранс» планировал полностью оснастить наземный общественный транспорт столицы бесплатным Wi-Fi до конца января текущего года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги