В центре и Киева и во всем наземном общественном транспорте города заработал бесплатный Wi-Fi.
Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.
По его словам, что к бесплатному Wi-Fi подключили:
- Центральную часть города и основные туристические маршруты: парк имени Тараса Шевченко; Михайловскую, Софийскую, Контрактовую и Почтовую площади, «НСК «Олимпийский» и район фуникулера;
- Весь наземный городской пассажирский транспорт, а именно 1211 единиц: троллейбусы, трамваи, автобусы.
«Киевпастранс» планировал полностью оснастить наземный общественный транспорт столицы бесплатным Wi-Fi до конца января текущего года.
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