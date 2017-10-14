В Киеве на улице Грушевского восстановили портреты трех украинских писателей, нарисованные зимой 2014 года во время Революции Достоинства. Об этом сообщила общественная организация «Новий вогонь».
Граффити на стене магазина вновь появились в субботу, 14 октября. Восстановление рисунков приурочили ко Дню защитника Украины.
«Как выяснилось, на самом деле никакого действительного официального статуса эти рисунки до момента уничтожения и не имели. Они были памятные и дорогие нам, но не государству», - отметили активисты.
Согласно сообщению, автор уничтоженных граффити художник Sociopath отказался сотрудничать, и в организации решили восстановить рисунки своими силами.
Как ранее сообщал ForUm, в начале сентября в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люксовой мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства. На рисунках были изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образах активистов Майдана.
Украинский институт национальной памяти назвал это преступлением.
3 сентября активисты разгромили витрину магазина «Эмпориум».
Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
Министр культуры Евгений Нищук заявил, что граффити восстановят.
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