В Киеве на улице Грушевского восстановили портреты трех украинских писателей, нарисованные зимой 2014 года во время Революции Достоинства. Об этом сообщила общественная организация «Новий вогонь».

Граффити на стене магазина вновь появились в субботу, 14 октября. Восстановление рисунков приурочили ко Дню защитника Украины.

«Как выяснилось, на самом деле никакого действительного официального статуса эти рисунки до момента уничтожения и не имели. Они были памятные и дорогие нам, но не государству», - отметили активисты.

Согласно сообщению, автор уничтоженных граффити художник Sociopath отказался сотрудничать, и в организации решили восстановить рисунки своими силами.

Как ранее сообщал ForUm, в начале сентября в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люксовой мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства. На рисунках были изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образах активистов Майдана.

Украинский институт национальной памяти назвал это преступлением.

3 сентября активисты разгромили витрину магазина «Эмпориум».

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что граффити восстановят.