Массовое заселение властями РФ украинского Крыма русскоязычными гражданами из других регионов – не что иное, как принудительная смена демографии полуострова, что приравнивается к военным преступлениям.

Об этом заявил в интервью Укринформу уполномоченный Президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Принудительная смена демографического состава на оккупированной территории в соответствии с Женевской конвенции 1949 года относится к разряду военных преступлений. Поэтому данные, сколько они (оккупационная власть - ред.) завезли, тщательно скрываются», - сказал Джемилев.

Ссылаясь на показания самих жителей Крыма, которые остались на полуострове после 2014 года, он отметил, что сейчас речь может идти примерно о переселении от 850 тысяч до миллиона человек.

«Россия сейчас повторяет примерно ту же стратегию, которая применялась во времена первой оккупации, при Екатерине II. Тогда не было возможности депортировать людей, не было железной дороги, вагонов. Они просто создавали невыносимые условия для жизни людей, заставляя их мигрировать, и в результате крымские татары за короткое время стали национальным меньшинством», - подчеркнул Джемилев.

Кроме того, по его словам, российская ФСБ проводит целый комплекс мероприятий по выживанию крымских татар с родной земли. «Не так давно мы перехватили одно секретное письмо ФСБ на имя так называемого председателя Крыма Аксенова. Там речь идет о трехлетнем плане ФСБ в отношении крымских татар, чтобы их склонить к сотрудничеству с оккупационными властями», - отметил уполномоченный Президента.

Он уточнил, что в документе были указаны планы таких действий. Среди них – массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрации, аресты, активизация деятельности радикально настроенных против крымских татар патриотических российских организаций. «То есть, по сути, натравливание русских фашистов на крымских татар, разжигание межнациональной розни», - подчеркнул лидер крымскотатарского народа.