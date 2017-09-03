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В Киеве активисты разгромили магазин «Эмпориум» на улице Грушевского, где были стерты граффити времен Революции Достоинства.

Собравшиеся у входа в здание несколько десятков человек забросали магазин подручными средствами и начали жечь у входа в магазин шины. На фасаде магазина на месте стертых граффити молодые люди оставили надпись «здесь был Майдан».

Фото: Владислав Содель

Как передает корреспондент 112 Украина с места событий, к магазину «Эмпориум» уже подтянулись правоохранители и пытаются стабилизировать ситуацию на месте инцидента.

Фото: C14 news

«Пришли правоохранители, начали охранять здание магазина. Молодые люди поджигали шины, напряженность на месте инцидента снизилась, однако протестующие не расходятся. Разбиты окна и двери магазина, все испачкано краской. Молодые люди, представляющие разные организации, утверждают, что стертые граффити является неуважением к Майдану», - рассказала корреспондент.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люкс-мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства. 

Украинский институт национальной памяти назвал уничтожение граффити преступлением.
ForUm

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