Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити, которые были нанесены в ходе Революции Достоинства на фасаде дома по улице Грушевского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Как известно, приказом Министерства культуры Украины N869 от 15.10.2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул. Грушевского в Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года отнесено к объектам культурного наследия, повреждение или уничтожение которых влечет за собой уголовной ответственности по ст. 298 УК Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры)», – отметил он.

Кроме того, по словам генпрокурора, бизнес «вандалов из «Эмпориума» в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люкс-мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства.

Украинский институт национальной памяти назвал уничтожение граффити преступлением.

3 сентября активисты разгромили витрину магазина «Эмпориум».