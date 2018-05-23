Украина де-факто не принимала участие в работе Содружества независимых государств на протяжении более чем 4 лет. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.



«В 2014 году Украина отказалась от осуществления функции председателя в организации, отозвала своего постоянного представителя в СНГ и представителей страны в исполкоме СНГ, не подписала ни одного решения высших уставных органов и свела к минимуму свое участие в заседаниях, а с 2017 года, когда председательство перешло к России, вообще перестала отправлять своих представителей на заседания на высшем и высоком уровне. За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единые бюджеты органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации, и на сегодняшний день суммарный объем невыплаченных Украиной денежных средств составляет более 300 млн рублей. Последние несколько лет Киев просто фактически свернул свое участие в работе Содружества. Поэтому говорить об участии Киева в работе уставных органов СНГ, которые Президент Украины Петр Порошенко намерен прекратить, уже давно не приходится», - сказала она.

Захарова отметила, что «на практике решение украинских властей сводится к закрытию постоянного представительства страны при штаб-квартире Содружества в Минске и отзыве двух работающих в нем дипломатов», добавив, что процедура формального выхода Украины из Содружества может занять около года.

Напомним, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел данное решение в действие.

В то же время руководитель пресс-службы СНГ Владимир Никаноров заявил, что в аппарате исполкома СНГ сейчас нет сотрудников от Украины.

Кроме того, Порошенко намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

В свою очередь представитель Президента в ВР, народный депутат Ирина Луценко заявила, что Глава государства выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройств.