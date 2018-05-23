«Мы вас, евреев, уничтожим! Это наша земля! Убирайтесь отсюда!», - этими словами сопровождались удары в голову, которые сыпались на Евгения Вайнтруб со стороны озверевших и агрессивных молодчиков, напавших на него в конце февраля этого года. Заявление по факту избиения полиция от постадавшего приняла, но к уголовной ответственности до сих пор никого не привлекли. И это несмотря на то, что благодаря показаниям Евгения Вайнтруб и камерам наблюдения, личности нападавших были установлены.

Нападавшие поджидали его возле дома, когда Евгений возвращался из Еврейского культурного центра «Beit Grand» в Одессе. Мужчины спортивного телосложения подняли насмех кипу, которую он носит, как еврейский национальный головнй убор.

«Они назвались бойцами «Национального корпуса». Затем они догнали меня, и начали наносить мне удары в различные части тела. Я упал на землю. Один из нападавших сорвал кипу из моей головы и втоптал ее ногой в грязь со словами «Жидяра, что бы мы тебя здесь больше ее видели»! Затем, они нанесли несколько ударов ногами в голову. Вследствие такого избиения я потерял сознание, и когда пришел в себя меня везли в карете скорой помощи в больницу. Указанными действиями неизвестные причинили мне значительные физические и душевные страдания», - говорится в заявлении Евгения Вайнтруб, которое он написал 4 марта 2018 года в Киевское ОП в г.Одессе ГУНП в Одесской области.

Оказалось, что компания радикально настроенных мужчин являются активными членами националистической организации «Национальный корпус» и уже не раз промышляли подобными налетами. На допросе подозреваемые признались, что организовывают и участвуют в так называемых акциях – бьют русскоговорящих, а также евреев и цыган. Все свои действия они объяснили желанием очистить Украину от нечисти. Евгения Вайнтруб они преследовали целенаправленно, но милиция встала на сторону злоумышленников, отказавшись внести в ЕРДР данные об уголовном преступлении. А оно полностью попадает под ч. 2 ст. 161 УК Украины по признакам нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности и религиозных убеждений, связанное с насилием. Ничего не дала и жалоба в прокуратуру.

За последние несколько лет Евгений Вайнтруб неоднократно подвергался моральному и физическому насилию только из-за того, что он еврей. Вместо защиты, на которую Евгений имеет право расчитывать, как гражданин и житель Украины, государственная правоохранительная система давила на него, а не на преступников.

Под давлением со стороны государственных структур оказался и ребенок Евгения, которого оскорбляли учителя в школе, насмехаясь над тем, что он из еврейской семьи. Это было в прошлом году, но ни директор школы, ни Департамент образования и науки Одесского горсовета не встали тогда на защиту еврейского мальчика.

Эта цепь событий вызывает у Евгения Вайнтруб опасение за его семью, где воспитывается трое детей. В сентябре 2014 кормильцу семьи нанесли увечье руки во время одного из националистических митингов. Милиция тогда тоже встала на сторону напавших на Евгения радикалов. Это привело к тому, что должностные лица одной из автозаправочных компаний, где работал Евгений, вступили в сговор с преследователями и сделали из него «неугодного еврея». В феврале 2015 Евгения Вайнтруб уволили по надуманной причине, но на самом деле – за соблюдение национальных традиций и отстаивание национальных принципов.