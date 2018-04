Президент Украины Петр Порошенко намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, которые не совместимы с национальными интересами Украины и реализацией его права на самооборону. Об этом он сказал на открытии 11-го Киевского форума, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Last but not least - «no business as usual» с Россией (Последнее, но не менее важное - «никакого бизнеса как обычно» с Россией, - ред.). Самое время для переосмысления юридических основ наших отношений с Москвой», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что первым шагом на этом пути стало недавнее принятие Верховной Радой, которая поддержала президентскую инициативу, закона о реинтеграции Донбасса. Глава государства подчеркнул, что это очень важное решение, в котором на законодательном уровне подтвержден факт совершения Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины и суверенное право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Однако, несмотря на все усилия, агрессия России против Украины продолжается, и украинская сторона платит наибольшую цену - жизнь своих героев.

«В этих условиях следующим шагом будет внесение мной в парламент проекта закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие настоящего Договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего украинского права на самооборону», - сообщил Президент. По его словам, такая возможность предоставляется международным правом.

«Уже никто не спорит с тем, что из-за отказа Кремля прекратить агрессию против Украины отдельные статьи базового договора с Россией стали одиозными анахронизмом. Речь идет о статьях о стратегическом партнерстве между Украиной и РФ или о положении о двустороннем сотрудничестве в сфере военного и военно-технического сотрудничества, или сотрудничества с РФ для обеспечения государственной безопасности Украины», - подчеркнул Глава государства.

В то же время Президент объяснил, почему нельзя полностью отменять этот Договор и нужно лишь прекратить действие отдельных статей. «Ибо важны для Украины положения, в которых стороны, я цитирую: «уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ». Хочу подчеркнуть, что в соответствии с нормами международного права эти положения договора остаются в силе, независимо от будущего аннулирования Советом его отдельных положений», - отметил Порошенко.

Напомним, в январе первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.