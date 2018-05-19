Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом он сообщил во время выступления в Виннице на торжествах по случаю Дня Европы, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«И сегодня мы сделали все возможное, чтобы пересечь Рубикон, возвращаясь в Европейский Союз. Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ», - сообщил Порошенко.

«Нам там нечего более что делать. Мы движемся вместе в Европу», - подчеркнул Глава государства.

Напомнгим, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.