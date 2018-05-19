также в разделеПолитика
Порошенко надеется, что закон о нацбезопасности примут в июне 16
Президент назначил нового главу Хмельницкой ОГА 31
Порошенко: Украина непременно станет членом ЕС 29
Президент анонсировал изменение статуса Крыма в Конституции 156
Порошенко: Законопроект о гражданстве будет доработан в вопросе коллаборационистов 124
Путин: Запуск «Северного потока-2» не предполагает остановку транзита через Украину 72
Пономарев уверен, что Рада не снимет с него неприкосновенность 48
Президент Польши просит ООН направить миротворцев на Донбасс 43
У РФ требуют информацию о ходе выполнения возобновления деятельности Меджлиса 85
Луценко просит привлечь к ответственности нардепа Пономарева 131
Животченко неудачно пошутил над Порошенко 161
Медведчук в суде добился проведения психологической экспертизы Парубия 321
Порошенко: Украина не забудет циничной депортации крымских татар 58
Порошенко поучаствовал в флешмобе ко Дню вышиванки 64
Рада призвала ОБСЕ дать оценку «выборам» президента РФ в Крыму 60
Гройсман сфотографировался в вышиванке 64
Медведчук пояснил, почему украинские политики поддерживают атаку власти на неугодные СМИ 68
Шуляк: Янукович просил РФ о «миротворческой миссии» 53

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом он сообщил во время выступления в Виннице на торжествах по случаю Дня Европы, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«И сегодня мы сделали все возможное, чтобы пересечь Рубикон, возвращаясь в Европейский Союз. Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ», - сообщил Порошенко.

«Нам там нечего более что делать. Мы движемся вместе в Европу», - подчеркнул Глава государства.

Напомнгим, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

192
Теги