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Президент Украины Петр Порошенко выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройств.

Об этом во время согласительного совета заявила представитель Президента Украины в ВР, народный депутат Ирина Луценко, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«На форуме безопасности Президент Украины объявил, что намерен внести в ВР законопроект о немедленном прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которые не совместимы с национальными интересами и реализации его права на самооборону. Такой шаг позволяет сделать 75 статья Венской конвенции о международных договорах 1969», - сказала Луценко.

Она напомнила, что СНГ отказался признавать российскую агрессию в Украине, поэтому Глава государства заявил о намерении прекратить участие Украины в его уставных органах.

«Верховный Главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех договоров между членами СНГ для того, чтобы денонсировать отдельные договоры, оставив только те, которые являются прагматически необходимыми  для Украины, в частности, признание дипломов, трудоустройства, договор о транзите», - отметила Луценко.

Напомним, Порошенко намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Также он просит Кабинет Министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.
ForUm

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