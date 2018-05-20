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В Содружестве независимых государств выразили удивление указом Президента Украины Петра Порошенко об отзыве украинских представителей из уставных органов СНГ.

Как заявил руководитель пресс-службы СНГ Владимир Никаноров, Украина и ранее выступала с некоторыми заявлениями, которые, по его словам, оставались без последствий, сообщает Радио Свобода.

По ловам Никанорова, стоит спросить украинскую сторону, «кого персонально они отозвали этот раз».

«Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет сотрудников от Украины ... Раньше, до 2014 года, в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Это серьезные были должности. Но в 2014 они (Украина) предыдущих отозвали, а новых не назначили», - заявил Никаноров.

Напомним, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел данное решение в действие.

 
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