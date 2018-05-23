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«Укравтодор» по результатам проверки 90% объектов дорожного строительства 2017 года (487 объектов) выявил нарушения на 30% из них (136 объектов).

Об этом заявил глава «Укравтодора» Славомир Новак на заседании правительства в среду, сообщает УНИАН.

«На сегодня проверки проведены на 90% объектов. На остальных 10% проверки будут завершены до 1 июня. На 136 объектах (из 487 – Ред.) выявлены недостатки, 80% из них уже устранены. Хочу подчеркнуть, что недостатки не были серьезными», - сказал он.

По словам Новака, основными дефектами стали раскрытие стыков, наличие выбоин и трещин.

Наибольшее количество брака в дорожном строительстве было выявлено в Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Наиболее качественным дорожное строительство в 2017 году было в Винницкой, Львовской и Одесской областях.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор» полностью откажется от ямочного ремонта в 2020 году.
ForUm

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