«Укравтодор» по результатам проверки 90% объектов дорожного строительства 2017 года (487 объектов) выявил нарушения на 30% из них (136 объектов).



Об этом заявил глава «Укравтодора» Славомир Новак на заседании правительства в среду, сообщает УНИАН.

«На сегодня проверки проведены на 90% объектов. На остальных 10% проверки будут завершены до 1 июня. На 136 объектах (из 487 – Ред.) выявлены недостатки, 80% из них уже устранены. Хочу подчеркнуть, что недостатки не были серьезными», - сказал он.

По словам Новака, основными дефектами стали раскрытие стыков, наличие выбоин и трещин.

Наибольшее количество брака в дорожном строительстве было выявлено в Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Наиболее качественным дорожное строительство в 2017 году было в Винницкой, Львовской и Одесской областях.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор» полностью откажется от ямочного ремонта в 2020 году.