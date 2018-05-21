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Служба безопасности Украины не будет обращаться в Миграционную службу относительно лишения гражданства Украины директора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом Українським Новинам сообщил осведомленный об этом источник в СБУ.

По его словам, следствие против Вышинского проводится как против гражданина Украины и судить его будут именно как украинца.

«Он не выходил из гражданства Украины. Почему для нас так лучше (чтобы его судили как гражданина Украины) я не могу сказать, так как это информация с ограниченным доступом», - сказал он.

Также собеседник сообщил, что по делу Вышинского состоялись первые допросы, которые продолжаются и в данный момент.

15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.

В МВД Украины предложили обменять Вышинского на Сущенко.
ForUm

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