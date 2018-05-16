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Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко предлагает обменять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

«Тяжесть статьи, по которой ему вручено подозрение, не предусматривает ничего, кроме содержания под стражей. Поэтому предлагаю его на Романа Сущенко обменять – это будет справедливо», - написал Шевченко в Facebook.

Он отметил, что хорошо знает «российского агента информационного влияния» Вышинского еще со времени работы в Днипре в середине 90-х.

«Простые логические конструкции манипулятивного пропагандистского зрадофильства: применили силу – плохая полиция издевается над гражданами; к ним самим применяют силу – мальчики для битья; а тем временем кровь заливает наши города и села – украинцы везде сами берутся за ножи. Тотальное уныние, откровенная ложь, развешивание ярлыков, манипуляция и передергивание – эти «стандарты» Вышинский впитал от своего учителя вражеского пропагандиста Дмитрия Киселева во время работы того на ICTV», - написал Шевченко.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обнаружил, расследует и скоро обнародует результаты работы по раскрытию системы масштабных информационных диверсий в соцсетях, управляемых из страны-агрессора РФ.

«Цель – широкое распространение в соцсетях именно такой грязи, производство которого поставил на поток Вышинский», - отметил представитель МВД.  

Как сообщал ForUm, утром 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления.

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 
ForUm

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