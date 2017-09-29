Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
«Президент поручил подать в суд на РФ из-за экологического вреда от строительства Керченского моста», - написал он в Twitter.
Президент доручив подати до суду на РФ через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту. pic.twitter.com/1sJXFZ5dlh— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 29 сентября 2017 г.
Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявили, что Украина готовит иск в связи с убытками, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 УК Украины) субъектами хозяйственной деятельности при строительстве транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, повлекшее тяжкие последствия природной окружающей среде.
Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.
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