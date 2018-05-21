Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляет, что украинский журналист Роман Сущенко не являлся журналистом, когда въезжал на территорию России.

Она призвала не сравнивать открытое в России уголовное дело в отношении Сущенко с арестом в Киеве по обвинению в шпионаже главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Любые сравнения Сущенко с корреспондентами МИА «Россия сегодня» в Украине беспочвенны не по каким-то моральным стандартам, а просто в юридической плоскости», - сказала Захарова, сообщает ТАСС.

«Корреспондент МИА «Россия сегодня» в Украине работал как заявленный корреспондент и именно его журналистская деятельность послужила поводом сначала для обысков, а потом арестов. Что касается господина Сущенко, который въехал на территорию РФ, он не занимался журналистской деятельностью, никаких вопросов по его журналистской деятельности никогда не было, что самое главное, это документальный факт, Сущенко не являлся журналистом, когда въезжал на территорию РФ. Об этом говорят оформленные им документы, он не подавал документы на оформление журналистской визы», – заявила она.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября 2017 года следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.

В МВД Украины предложили обменять Вышинского на Сущенко.