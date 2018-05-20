Украина пересмотрит все международные договоры, заключенные в рамках Содружества независимых государств и выйдет из тех, в которых будет найдено хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время мероприятий по чествованию памяти жертв политических репрессий в Быковне, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы, украинский народ, сделали свой европейский выбор. Мы уверенно выходим из сферы российского влияния», - сказал он.

Порошенко напомнил, что вчера подписал указ, которым окончательно было прекращено участие Украины в работе уставных органов Содружества независимых государств и закрывается наше постоянное представительство при этой организации.

«Украина, начиная с Беловежской пущи, рассматривала СНГ как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по российской вине не получилось. Москва стремилась превратить Содружество в обновленную империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала устав СНГ и так и не стала, и не собиралась становиться полноценной участницей СНГ. Теперь мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшую несоответствие национальным интересам», - подчеркнул Президент.

«Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества - сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи», - резюмировал Глава государства.

Напомним, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел данное решение в действие.

В то же время руководитель пресс-службы СНГ Владимир Никаноров заявил, что в аппарате исполкома СНГ сейчас нет сотрудников от Украины.

Кроме того, Порошенко намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Также попросил Кабинет Министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.

В свою очередь представитель Президента в ВР, народный депутат Ирина Луценко заявила, что Глава государства выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройств.