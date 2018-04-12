Президент Петр Порошенко просит Кабинет Министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.
Об этом он сказал на Киевском форуме по безопасности, передают Українські Новини.
«Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», - сказал Порошенко.
Также, по его словам, необходимо проверить договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.
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