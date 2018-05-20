Вчера, 19 мая, в Черкассах во время футбольного матча «Черкасского Днепра» с ФК «Сумы» произошла драка между представителями черкасского ультрас и полицией, после которой были задерданы 26 участников инцидента, сообщает отдел коммуникации полиции Черкасской области.

По данным главка, во время футбольного матча группа лиц начала совершать противоправные действия. На неоднократные замечания администрации стадиона, стюардов, и зрителей молодые люди не реагировали, зато продолжали жечь «файеры», бросать их на газон и во время матча вышли на футбольное поле.

На замечание полицейских, которые пытались их успокоить, молодые люди отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу. Учитывая, что на стадионе находилось значительное количество болельщиков, в том числе - женщины и малолетние дети, которые могли пострадать от противоправных действий лиц, - было принято решение об их задержании.

В общем задержаны 26 человек. Полицейские доставили нарушителей в Черкасский отдел полиции, опросили и отпустили. Во время задержания хулиганов телесные повреждения получили 17 полицейских. Кроме того, несколько молодых людей нанесли телесные повреждения одному из зрителей, который также пытался их успокоить.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Правомерность действий сотрудников полиции будет проверено в рамках начатого служебного расследования.