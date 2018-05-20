В городе Сватово во время кошения травы от взрыва неустановленного предмета пострадали отец и сын, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В Сватовскоий отдел полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в медицинское учреждение госпитализированы 45-летний мужчина с осколочными ранениями рук, ног и туловища и его 19-летний сын с ожогами открытых участков кожи рук, лица, головы и ног.

Сотрудниками следственно-оперативной группы Сватовского отдела полиции по словам пострадавших установлено, что телесные повреждения они получили во время покоса травы на огороде по месту своего проживания в результате взрыва неустановленного предмета.

На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты взрывотехники.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние их здоровья стабильное.