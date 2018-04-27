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Печерский райсуд Киева перенес на 17 мая рассмотрение дела активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, которого подозревают в незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Это решение судья принял, поскольку на заседании не присутствовали поручители, передает Радио Свобода.

24 апреля заседание перенесли по ходатайству адвоката Бубенчика, который настаивал на присутствии в суде еще двух защитников, которые не смогли прийти в тот день на заседание.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просила суд его арестовать. Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

После этого генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста.

5 апреля обвинение отозвало ходатайство о содержании под стражей Бубенчика. В тот же день активисту сообщили новое подозрение.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

По версии следствия, Бубенчик начал стрелять по сотрудникам «Беркута» с целью «дестабилизации ситуации временного перемирия» между властями и лидерами оппозиции.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой
ForUm

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