Иван Бубенчик, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014, получил сообщение о подозрении, Печерский суд должен избрать ему меру пресечения.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

Он пояснил, что в связи с неоднократными неявками на допрос, было принято решение о принудительном приводе Бубенчика к следователю для проведения следственных действий.

«Он был доставлен, ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Суд должен принимать решение. Нашего решения о его задержании не было», - пояснил Горбатюк.

«Они со следователем поехали в суд», - добавил он.

Заседание должно состояться в ближайшие часы в Печерском суде.

Горбатюк также отметил, что Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов – убийстве двух милиционеров (статья 348 УК - УП).

Отвечая на вопрос о другом подозреваемом, которому в феврале объявили подозрение, после чего он не явился в суд об избрании меры пресечения и сбежал, Горбатюк отметил, что «дело Бубенчика связано с тем же эпизодом».

Напомним, 12 февраля Генпрокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве правоохранителей на Майдане с применением огнестрельного оружия. Тогда в Генпрокуратуре рассказали, что расследует два производства по факту убийства и ранения милиционеров в ходе акций протестов.

Иван Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.