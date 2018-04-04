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Вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в ГПУ.

Согласно информации, подозреваемый скрывается в Польше.

Информация о розыске Липового появилась на сайте МВД в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти».

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просит суд его арестовать.

Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.
ForUm

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