Генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014.

«Считаю неправильным квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка. После совещания принял решение о смене группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская», - написал он в Facebook.

Генпрокурор в течение дня ждет от нее окончательного объективного решения о квалификации действий Бубенчика 18-20 февраля 2014 во время событий на Майдане Незалежности, определение его статуса в производстве, а также меры пресечения, которую можно применить к нему.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просит суд его арестовать.

Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.