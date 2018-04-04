также в разделеОбщество
Стрельбу в ночном клубе Ивано-Франковска устроили сотрудники охранной фирмы 6
НАБУ обнародовало фрагменты разговоров Холодницкого 22
Воевавший за «ДНР» венгр избежал тюрьмы 21
Сбежавшую из суда воровку, которую «крышевала» полиция, задержали на Закарпатье 24
Решение «слить» Холодницкого приняли в посольстве США 15 марта 51
Суд отстранил мэра Скадовска 29
Супрун: Я остаюсь на посту 44
Тука объяснил, почему освобожденным из плена до сих пор не выплатили помощь 30
Фигурант «дела крымских диверсантов» вышел на свободу 44
СМИ узнали о содержании жалобы Сытника на Холодницкого 72
СБУ задержала депутата «горсовета» Евпатории 34
Суд по делу Бубенчика перенесли на неопределенный срок 53
3 апреля. Картина дня 57
Холодницкий не сможет уйти в отставку после открытия дисциплинарного дела 35
Минрегион хочет запретить автостоянки внутри жилых кварталов 65
Стало известно, под каким номером выступит Украина на «Евровидении» 51
На Синевире начался сезон тишины 61
Задержан организатор теракта возле телеканала «Эспрессо» 109

Генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014.

«Считаю неправильным квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка. После совещания принял решение о смене группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская», - написал он в Facebook.

Генпрокурор в течение дня ждет от нее окончательного объективного решения о квалификации действий Бубенчика 18-20 февраля 2014 во время событий на Майдане Незалежности, определение его статуса в производстве, а также меры пресечения, которую можно применить к нему.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просит суд его арестовать.

Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги