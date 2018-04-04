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Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве милиционеров в ходе акции протеста в центре Киева в феврале 2014 года.

Об этом сказал судья Вячеслав Пидпалый, передают Українськi Новини.

Адвокат Бубенчика заявил отвод судьей из-за сомнения в его непредвзятости и недостатка времени для ознакомления с материалами дела.

Судья Пидпалый решил объявить бессрочный перерыв для рассмотрения данного заявления.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуртура просит суд его арестовать.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.
ForUm

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