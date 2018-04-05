По версии следствия, активист Майдана Иван Бубенчик 20 февраля 2014 начал стрелять по сотрудникам «Беркута» с целью «дестабилизации ситуации временного перемирия» между властями и лидерами оппозиции. Об этом сообщил адвокат Небесной Сотни Виталий Титыч.

По его словам, следователь ГПУ предъявил Бубенчику подозрение в том, что в период с 7 до 8 часов утра 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости он совершил 3 прицельных выстрела из охотничьего карабина «Сайга М3» (7,62x39). Стрельба привела к смерти двух и ранению одного правоохранителя. Соответственно Бубенчику инкриминировали убийство работников правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка и покушения на убийство военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка, а также приобретении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, сообщает УНИАН.

«Из текста подозрения, следует, что: указанные лица (убитые правоохранители. – Ред.) были командированы в город и привлечены к обеспечению охраны общественного порядка в составе подразделений внутренних дел и внутренних войск, сотрудники которых не имели отношения к преступным действиям в отношении участников акций протеста. Примерно с 6 часов находились в соответствующих сведенных плотно рядах, («монолитах»), шеренге от Стелы Независимости на Майдане Незалежности до улицы Институтской», - отмечает Титыч.

«По мнению следствия, Бубенчик И.П., установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, совершил умышленные, противоправные действия, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости. Понимая, что такие его действия могут привести к эскалации противостояния - к применению оружия в отношении участников протестных акций и, соответственно, к наступлению тяжких последствий», - указал адвокат.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просит суд его арестовать.

Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

Генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой.