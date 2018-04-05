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Генеральная прокуратура объявила новое подозрение активисту Евромайдана Ивану Бубенчику. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Сегодня, 5 апреля 2018 года, в Департаменте специальных расследований ГПУ заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила подозреваемому Ивану Бубенчику в присутствии адвокатов об изменении ранее сообщенного подозрения», - написал он в Facebook.

Так, активисту сообщено о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Следовательно, с него Бубенчика снято подозрение по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просила суд его арестовать. Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

После этого генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

По версии следствия, Бубенчик начал стрелять по сотрудникам «Беркута» с целью «дестабилизации ситуации временного перемирия» между властями и лидерами оппозиции.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой

Ранее обвинение отозвало ходатайство о содержании под стражей  Бубенчика.
ForUm

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