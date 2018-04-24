также в разделеПроисшествия
Сутки в АТО: 44 обстрела, 5 военных – ранены 18
В Полтаве разбили мемориальную доску герою АТО 37
На Черкасщине под мостом нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами 35
В КНДР автобус с китайцами упал с моста, погибли 36 человек 128
Футбольные фанаты из Киева избили водителя львовской маршрутки 49
В Полтаве вандалы осквернили монумент Скорбящей Матери 45
В Польше найден мертвым участник АТО 67
На Черниговщине фура сбила велосипедистку и упала в реку 65
Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя запрещенное оружие 43
На Львовщине пьяный прокурор насмерть сбил пешехода 78
Обострение в зоне АТО: 47 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 91
На Кировоградщине горел тепловоз 40
С начала войны на Донбассе погибли более 2,5 тысячи мирных жителей 47
Боевики обстреляли окрестности КПВВ «Гнутово» из танка 45
Сутки в зоне АТО: 36 обстрелов, 1 военный погиб, еще 1 – ранен 53
На Луганщине с пищевым отравлением госпитализировали 12 детей 60
За неделю на Донбассе от обстрелов пострадали 11 мирных жителей 44
В больнице оккупированного Антрацита взорвалась граната, есть раненые 86

Количество пассажиров в маршрутном такси, в котором в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек, не соответствовала заявленной в техпаспорте, сообщил следователь по делу Никита Картавый 23 апреля.

По его словам, в салоне маршрутки находились 26 человек вместе с водителем, передает Радио Свобода.

Согласно техпаспорту, транспортное средство рассчитано на 20 человек плюс 5 пассажиров, которые могут стоять. То есть превышение нормы перевозки пассажиров составляло одно лицо. Однако на месте происшествия обнаружили, что на самом деле маршрутное такси имело только 14 посадочных мест, остальные пассажиры ехали стоя.

«Вопрос остается открытым. Маршрутка принадлежит «Севертранс», частному предприятию, зарегистрированному в Одессе. В Кривом Роге есть представительство. Им вручен запрос с целью получения объяснений. На данный момент пока ответа нет», - сказал следователь. Он также сообщил, что в дальнейшем будет подниматься вопрос о лишении предприятия лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Как сообщил следователь, лица всех пассажиров маршрутки установлены. Маршрутка двигалась со скоростью 46 километров в час.

Он также сообщил, что за рулем «Мазды» находился 67-летний гражданин, это подтверждают видеосъемки с камер наблюдения. Его сын находился на пассажирском сиденье.

По данным следователя, дело может быть передано в суд примерно через четыре месяца.

Как сообщал ForUm, 17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. На месте ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован. Позже еще один человек скончался в больнице.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Правоохранители задержали водителя Mazda. Ему объявили о подозрении

20 апреля суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги