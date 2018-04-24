Количество пассажиров в маршрутном такси, в котором в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек, не соответствовала заявленной в техпаспорте, сообщил следователь по делу Никита Картавый 23 апреля.

По его словам, в салоне маршрутки находились 26 человек вместе с водителем, передает Радио Свобода.

Согласно техпаспорту, транспортное средство рассчитано на 20 человек плюс 5 пассажиров, которые могут стоять. То есть превышение нормы перевозки пассажиров составляло одно лицо. Однако на месте происшествия обнаружили, что на самом деле маршрутное такси имело только 14 посадочных мест, остальные пассажиры ехали стоя.

«Вопрос остается открытым. Маршрутка принадлежит «Севертранс», частному предприятию, зарегистрированному в Одессе. В Кривом Роге есть представительство. Им вручен запрос с целью получения объяснений. На данный момент пока ответа нет», - сказал следователь. Он также сообщил, что в дальнейшем будет подниматься вопрос о лишении предприятия лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Как сообщил следователь, лица всех пассажиров маршрутки установлены. Маршрутка двигалась со скоростью 46 километров в час.

Он также сообщил, что за рулем «Мазды» находился 67-летний гражданин, это подтверждают видеосъемки с камер наблюдения. Его сын находился на пассажирском сиденье.

По данным следователя, дело может быть передано в суд примерно через четыре месяца.

Как сообщал ForUm, 17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. На месте ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован. Позже еще один человек скончался в больнице.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Правоохранители задержали водителя Mazda. Ему объявили о подозрении.

20 апреля суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога.