также в разделеОбщество
Суд перенес избрание меры пресечения Бубенчику 6
Посольство: Украинцев нет среди погибших в Торонто 15
Доверенному лицу Путина сообщили о подозрении 24
Суд конфисковал у партии 195 тысяч, которые пожертвовал налоговый должник 16
Хакеры взломали сайт украинского министерства и требуют выкуп 48
МИД требует от РФ объяснить причины задержания украинца в Крыму 27
Украина хочет запретить вход российских судов во внутренние воды страны 28
СМИ узнали имя задержанного доверенного лица Путина 66
23 апреля. Картина дня 71
Суд отказался арестовывать вещи Савченко 64
Данилюк: Квартиры в Лондоне нет, а конфликт с Коломойским есть 41
Минздрав начал искать нового ректора НМУ Богомольца 35
Местным властям разрешили ограничивать продажу алкоголя 51
Суд перенес заседание по делу о взятке для Холодницкого 43
У МВД исправна только пятая часть электронных браслетов 35
5 важных параметров при выборе электробритвы 58
Названы области с самым низким уровнем вакцинации от кори 29
В Польше запустили проект по бесплатному трудоустройству украинцев 202

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия ПАО «Мотор Сич».

По имеющимся в СБУ данным, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии.

«Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций «Мотор Сич», который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы во взаимодействии с Госфинмониторингом Украины установили, что продажа контрольного пакета акций стратегического объекта ОАО «Мотор Сич» осуществлялась в адрес физических лиц и компаний-нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций. В настоящее время представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, который обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела.

В рамках указанного уголовного производства в 2017 году, согласно полученному постановлению суда, был наложен арест на пакет акций ОАО «Мотор Сич» в 56%.

С целью получения дополнительных доказательств в уголовном производстве сотрудники СБУ 23 апреля  провели санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных бумаг ОАО «Мотор Сич» и по местам обитания отдельных физических лиц.

 

Продолжается досудебное следствие.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

148
Теги