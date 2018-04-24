Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия ПАО «Мотор Сич».

По имеющимся в СБУ данным, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии.

«Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций «Мотор Сич», который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы во взаимодействии с Госфинмониторингом Украины установили, что продажа контрольного пакета акций стратегического объекта ОАО «Мотор Сич» осуществлялась в адрес физических лиц и компаний-нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций. В настоящее время представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, который обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела.

В рамках указанного уголовного производства в 2017 году, согласно полученному постановлению суда, был наложен арест на пакет акций ОАО «Мотор Сич» в 56%.

С целью получения дополнительных доказательств в уголовном производстве сотрудники СБУ 23 апреля провели санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных бумаг ОАО «Мотор Сич» и по местам обитания отдельных физических лиц.

Продолжается досудебное следствие.