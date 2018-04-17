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Сегодня, 17 апреля, около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога в результате столкновения маршрутки, легковушки и автобуса погибли 8 человек, еще 18 – пострадали, сообщает «Первый городской»..

Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала легковушка Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Микроавтобус отбросило на встречную полосу под колеса автобуса «АрселорМиттал».

В маршрутке в это время находилось много пассажиров. От удара восемь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. 

Движение на этом участке дороги полностью перекрыто. На месте работало пять экипажей медиков, спасатели и полицейские. 

В то же время в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области сообщили, что в больницу доставлены более 18 пострадавших. Сейчас на месте работают следователи.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.

 

 
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