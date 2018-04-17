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Число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля, пассажирского автобуса и маршрутного такси в Кривом Роге увеличилось до 21 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

По данным спасателей, погибли 8 человек. Всего на момент столкновения в легковом автомобиле находились 2 человека, в пассажирском автобусе – 3 человека и в маршрутном такси ориентировочно находились 25 человек.

Подразделением ГУ ГосЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования вырезаны 3 человека из поврежденных транспортных средств, двое из которых уже были погибшими. Спасен 1 человек - водитель маршрутного такси.

Пострадавшие направлены в больницы Кривого Рога. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал ForUm, сегодня, 17 апреля, около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП погибли 8 человек.
ForUm

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