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В рамках расследования уголовного производства по факту ДТП в Кривом Роге водителю автомобиля Mazda вручено письменное уведомление о подозрении. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.  

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК. В связи с ухудшением состояния здоровья задержанного, он находится под конвоем в одной из больниц. Кривого Рога.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения.

Как сообщал ForUm,  17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован.

Правоохранители задержали водителя легкового автомобиля Mazda.
ForUm

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