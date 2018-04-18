В рамках расследования уголовного производства по факту ДТП в Кривом Роге водителю автомобиля Mazda вручено письменное уведомление о подозрении. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК. В связи с ухудшением состояния здоровья задержанного, он находится под конвоем в одной из больниц. Кривого Рога.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения.

Как сообщал ForUm, 17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован.

Правоохранители задержали водителя легкового автомобиля Mazda.